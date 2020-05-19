مدينة فايد تواصل تنظيم حملات رفع القمامة من الشوارع

أعلن المحاسب متولي حسن رئيس مركز ومدينة فايد، أنه تم اليوم الثلاثاء، الموافق رفع تراكمات القمامة من شارع شحاتة العلاف، وقال إنه تم رفع القمامة من نقاط التجميع المتفق عليها وتجميعها في السيارات المخصصة لذلك ووضعها فى مقلب القمامة الرئيسي خارج الكتلة السكنية .

وأكد رئيس مدينة فايد على استمرار حملات النظافة اليومية فى جميع الشوارع ورفع تراكمات القمامة والمخلفات وتنظيف وقص المسطحات الخضراء، بناء على توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، وتحت إشراف أحمد العايدي نائب رئيس مركز ومدينة فايد والعاملين بتحسين البيئة، وذلك كإجراء احترازي للوقاية من كورونا.