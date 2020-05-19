عمرها 70 عاما وتعافت من كورونا في 5 أيام.. "لسه الأمل موجود"

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج، ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا إلى 20 شخصا.

وأضافت، في بيان صادر عنها، أن من بين المتعافين سيدة تبلغ من العمر 70 عاما، تعافت خلال 5 أيام من خضوعها للعزل في مستشفى أبو تيج وجرى التصريح بخروجها.

وأكدت مديرية الصحة، أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بمحافظة سوهاج وصل إلى 20 شخصا منهم 12 ذكور و8 إناث: 3 حالات فوق 60 عاما، حالتين من 50 إلى 60 عاما، 5 حالات من 41 إلى 50 عاما، 3 حالات من 31 إلى 40 عاما، حالتان من 21 إلى 30 عاما، حالتان من 11 إلى 20 عاما، 3 حالات أقل من 11 عاما.