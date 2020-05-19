هيثم شاكر عن اختياره أبطال حب عمري: "دوري كان مقتصرا على التشاور"

نفى الفنان هيثم شاكر، ما تردد على مدار الأيام الماضية، بشأن مشاركته في اختيار أبطال مسلسل "حب عمري"، الذي يُعرض عبر قنوات "روتانا"، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وقال "شاكر" لـ"الوطن" إن دوره كان مقتصرًا على التشاور والاقتراح: "خلال جلسات العمل التي جمعتني بالشركة المنتجة والمخرج عبدالعزيز حشاد، كان هناك ترشيحات وضعتها الشركة والمخرج، وهناك اقتراحات وضعتها أنا، وكان لهم الأولوية في الاتصال بتلك الشخصيات وسؤالهم عن إمكانية المشاركة في العمل، فهناك من رحب على الفور بالمشاركة، وهناك من اعتذر بسبب انشغاله بتصوير أعمال أخرى".

المسلسل قصة وسيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج عبدالعزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر، منة فضالي، حمادة بركات، حنان سليمان، سهر الصايغ، وسامح الصريطي، ويدور حول قصة حب تجمع شابا وفتاة لكنها تمر بالكثير من العراقيل والمصاعب.

ويعرض المسلسل على قناة "روتانا دراما"، يوميا في الساعة الخامسة مساء.