تعليم مطروح: "بث مباشر" مراجعة "الاقتصاد" لطلاب الثانوية العامة

أعلن الدكتور سمير النيلي، وكيل وزار التربية والتعليم بمطروح، إجراء مراجعة لطلاب الثانوية العامة أون لاين على الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بمطروح لمواجهة جائحة كورونا وبث اليوم، لمادة الاقتصاد.

وقال "النيلى"، اليوم، إن مادة الاقتصاد يتولى مراجعتها أسامة شوقى خبير مادة الاقتصاد، من خلال البث المباشر كى يستفيد منه جميع الطلبة والطالبات فى الثانوية العامة.

وأضاف "النيلى" أننا نقدم مراجعات فى جميع مواد الثانوية العامة العلمى علوم ورياضة والقسم الأدبى، وذلك حتى إنتهاء الامتحانات، من خلال المراجعة عن بعد "أون لاين" للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب من العدوى فى ظل الظروف والإجراءات الوقائية التى تتخذها وزارة التربية والتعليم خلال الأيام الحالية، ونتمنى لجميع الطلاب النجاح والتوفيق.