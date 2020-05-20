91 عاما على ميلاد البطل أحمد حمدي.. مهندس معركة أكتوبر

تمر اليوم الأربعاء الذكرى الـ91 لميلاد البطل أحمد حمدي، المولود في 20 مايو عام 1929، بمدينة المنصورة، والشهيد مهندس العبور الذي أنشأ المعابر التى مر عليها الجيش المصري من الغرب إلى الشرق، والذي استشهد في 14 أكتوبر 1973، خلال إعادة إنشاء كوبري لضرورة عبور قوات خاصة لتطوير وتدعيم المعركة، حيث أصيب بشظية متطايرة وقاتلة ليستشهد البطل وسط جنوده كما كان بينهم طوال الوقت.

وتخرج الشهيد أحمد حمدي في كلية الهندسة جامعة القاهرة قسم الميكانيكا، وفي عام 1951 التحق بالقوات الجوية، ومنها نقل إلى سلاح المهندسين عام 1954، وحصل الشهيد علي دبلوم الدراسات الميكانيكية من جامعة القاهرة عام 1957، ثم على دورة القادة والأركان من الاتحاد السوفيتي بدرجة امتياز عام 1961.

خلال حروب مصر الثلاث المتتالية حقق البطل أحمد حمدي إنجازات متميزة لمصر، منها في حرب 1956، أثناء العدوان الثلاثي، حيث أظهر بطولة فائقة حينما فجر بنفسه كوبري الفردان حتى لا يتمكن العدو من المرور عليه. وفي حرب 1967 وعند صدور أوامر الانسحاب، رفض تنفيذ الأمر إلا بعد أن يقوم بتدمير خطوط توصيل المياة بسيناء، وبالفعل دمر هذه الخطوط حتي لا تقع في يد العدو.

تولي قيادة سلاح المهندسين المخصص لتنفيذ الأعمال الهندسية بالجيش الثاني الميداني، والذي كان القاعدة المتينة لحرب أكتوبر 1973، وعندما حانت لحظة الصفر يوم 6 أكتوبر، طلب اللواء من قيادته التحرك شخصيا إلى الخطوط الأمامية ليشارك أفراده لحظات العمل في تركيب الكباري على القناة، وتحرك إلى القناة واستمر وسط جنوده طوال الليل، ينتقل من معبر إلى آخر حتى اطمأن قلبه إلى بدء تشغيل معظم الكباري والمعابر.

كرمت الدولة ابنها الشهيد بمنح اسمه وسام نجمة سيناء من الطبقة الأولى، وأُطلق اسمه على أول دفعة تتخرج من الكلية الحربية بعد حرب 1973. كما اختير يوم استشهاده ليكون يوم المهندس وعيد المهندسين، وأطلق الرئيس السادات اسم الشهيد علي النفق الذي يعبر تحت قناة السويس ويربط سيناء بباقي أرض مصر.