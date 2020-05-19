محافظ الجيزة لإسكان النواب: هنعوض المتضررين من محور الزمر

قال اللواء أحمد راشد محافظ الحيزة، إنّ محور ترعة الزمر إضافة لعدد من المحافظات وليست الجيزة فقط، وجرى عقد عدد من الجلسات، أبرزها مع وزير الإسكان لبحث المتضررين، وتشكيل لجنة للوقوف على تفاصيل المشروع على أرض الواقع، وحين تنتهي اللجنة من عملها سيتم الإعلان عن النتائج.

وأكد محافظ الجيزة، خلال زيارة وفد من لجنة الإسكان اليوم، لتفقد محور ترعة الزمر، أنّ القيادة السياسية أصدرت تعليمات بعدم إلحاق الضرر بأحد، متابعا: "لن يضار أحد، من يريد شقة بديلة سيحصل عليها، ومن يريد تعويض سيتم ذلك، ويحصل على التعويض ولن يضار أحد على الإطلاق، نحن دولة واحدة وعلى أتم الاستعداد لتقديم الدعم والمساندة للمتضررين".

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنّ تعويضات محور كوبري ترسا تمت بشكل عادل تماما، وبحق محترم ومصان، متابعا: "مبنقولش للمواطن فوت علينا بكرا يا سيد، بنعوض المواطن بـ40 ألف جنيه على الغرفة في كوبري ترسا، حتى لا يُقال إنّ الدولة المصرية تنفذ مشروعات قومية على حساب المواطن.

شارك في الزيارة، عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، هشام عبدالواحد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، يسرى المغازي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، محمد إسماعيل أمين سر اللجنة، والنائب إسماعيل نصر الدين، النائب محمد العقاد، النائب محمد فؤاد، النائب إيهاب منصور، واللواء محمود نصار رئيس جهاز التعمير، وعدد من قيادات وزارة الإسكان ومحافظة الجيزة.