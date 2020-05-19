تطوير العشوائيات: إعلان مصر خالية من المناطق غير الآمنة في 2020

قال المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إنّ الخطوط العريضة لتطوير العشوائيات في مصر تنقسم إلى 3 أقسام، الأول المناطق الخطرة غير الآمنة، والثاني المناطق غير المخططة، والثالث الأسواق العشوائية، مؤكدا الانتهاء من 80% من تطوير المناطق الخطرة وفي نهاية 2020 سيتم الانتهاء من باقي النسبة.

وأضاف صديق، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، أنّ هناك بعض المناطق سيتم تطويرها لما بعد 2020، مثل مثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون، وسيتم إعلان مصر خالية من المناطق غير الآمنة في نهاية 2020.

وأوضح أنّ المناطق غير الآمنة تنقسم بدورها إلى 4 درجات، خطر داهم للحياة، وسكن غير ملائم، والمباني التي بجوار أبراج الضغط العالي أو مناطق ملوثة صناعيا أو بيئيا، أو حيازة غير آمنة، أما المناطق غير المخططة فهي أماكن تفتقر لشبكات الصرف والمياه والأرصفة، مؤكدا الانتهاء من 53 منطقة بتكلفة 900 مليون جنيه استفاد منها 409 مليون أسرة.

وأشار إلى أنّ هناك 221 مدينة مساحتها 417 ألف فدان، بينها 160 ألف فدان غير مخطط بنسبة 40%، موضحا أنّ معظم مشروعات الصندوق يتم تمويلها من الميزانية العامة للدولة، وهناك بعض المشروعات جرى تمويلها من قبل متبرعين أو رجال الأعمال مثل بشائر الخير 1 و2 والمرحلة الأولى لـ"معا" ومشروع أهالينا.

وأكد أنّ هناك 1105 أسواق عشوائية على مستوى الجمهورية، بينها 134 سوقا بالقاهرة و83 بالإسكندرية و84 بالجيزة و72 بسوهاج، كل سوق له تصنيف زمني واستخدام، والأولوية في التطوير هي الأسواق اليومية وليست السنوية أو الأسبوعية.