أستاذ العلاقات الدولية: أردوغان انقلب على الدستور والقانون التركي

قال كادر بير، أستاذ العلاقات الدولية إن هناك نوعين من المعارضة فى تركيا، مشيرا إلى أن الأحزاب الديمقراطية هناك تعارض قرارات الرئيس التركي رجب طيب أوردغان دائما.

وأضاف "كادر بير" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المعارضة ضد أودردغان كانت تبقى صامتة بحجة أنه كان يصرح بأنه يحارب من يريد أن يدمر تركيا.

وأشار أن هناك إنقلاب فى تركيا، وهو إنقلاب أوردغان على الدستور والقانون التركى هناك وعلى الشعب التركى وليس فقط على معارضيه موضحا أن بعد ممارسات الديكتاتورية الأوردغانية فى تركيا أصبحت المعارضة موجودة فى نطاق كبير في مواجهة ممارسات حزب العدالة والتنمية الإخوانى.

وأكد أن تغيير الرئيس التركي القوانين فى بلاده يعتبر إنقلاب على الدستور التركى، لذلك المعارضة بدأت بإدارك خطورة سياسات أوردغان.