الديهي: هناك محاولة اغتيال مزيفة لـ"أردوغان" حتى يفوز بالانتخابات

كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن أن هناك معلومات دقيقة وصلت إليه من مصادر مؤكدة ووثيقة الصلة بالمعلومات داخل تركيا منذ أسبوع، حول خطة مفاجأة و"مزيفة" لاغتيال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضاف الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية TeN، "كفيت على الخبر ماجور لحد ما تحققت من صحة المعلومات"، مشيرا إلى أنه اكتشف أن الخطة الموضوعة عبارة عن محاولة اغتيال "مزيفة" لـ أردوغان، بالتنسيق بين رئيس جهاز المخابرات العامة التركية والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبيرات البيراق صهر أردوغان، في مسرحية مزيفة لإعادة شعبية أردوغان، وإعادة إنتاج صورة أردوغان من جديد، في محاولة لفرض حالة الطوارئ، ثم إجراء الانتخابات في ظل قانون الطوارئ ويفوز أردوغان بنتيجة محددة سلفًا بعد التخلص من الزعامات الكردية والمعارضين.

كما أذاع الديهي، مقطع فيديو لصحفي تركي، والذي أكد خلاله على أن المخابرات تخطط لعملية اغتيال "مزيفة" لأردوغان لإعلان الأحكام العرفية، والهدف منها هو إعادة توجيه الأنظار إلى أردوغان وإعلان الأحكام العرفية ثم إجراء الانتخابات في إطار قواعد الأحكام العرفية، وهدفهم وخططهم ومشاريعهم من هذا هو الحفاظ على أردوغان في مكانه وكيف يفعلون هذا؟ من خلال بعض الأشخاص الذين عثروا عليهم في آسيا الوسطى وخاصة أذربيجان.

واستكمل أقول لكم، إنهم يريدون بالحديث حول وجود مؤامرة أن ترتفع نسبة تأييدهم من ناحية، وكأن أردوغان سيتعرض للاغتيال، ويعتقدون أنهم سيحصلون على 50% من الأصوات مرة أخرى.