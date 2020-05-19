تخصيص ساعات يومية لبث إبداعات "الثقافة" على شاشة التليفزيون الرسمي

التقت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، لبحث مسارات التعاون بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة.

وخلال اللقاء، أكدت عبدالدايم أهمية التعاون بين وزارتي الثقافة والإعلام للعمل على تنفيذ استراتيجية الدولة الخاصة بنشر التنوير وتنمية الوعي لبناء الإنسان.

وأضافت وزيرة الثقافة، أنه تمت مناقشة تخصيص عدد ساعات يومية لبث المواد الإبداعية التي تنتجها وزارة الثقافة بمختلف قطاعاتها وتشمل حفلات موسيقية وغنائية، أوبرات وباليهات عالمية، احتفاليات بمناسبات قومية ودينية، صالونات ثقافية، أمسيات شعرية، معارض فنية ومتاحف، أفلام تسجيلية وغيرها والتي تعبر عن الحراك الفكري في المجتمع من خلال شبكة قنوات التليفزيون الوطني.

وأضافت أن اللقاء شمل دراسة توقيع برتوكول تعاون بين الوزارتين لتصوير الأعمال الإبداعية التي تنتجها وزارة الثقافة وتعرض في مختلف مواقعها بالقاهرة والمحافظات وتقديمها عبر شاشة التليفزيون الرسمي للدولة.

من جانبه، ثمن هيكل الدور الإيجابي لوزارة الثقافة في المجتمع، مشيرا إلى أن الثقافة تعد جزءا رئيسيا في تكوين الشخصية المصرية.

وأكد وزير الإعلام أن التعاون بين الوزارتين يجسد التوجهات العامة للدولة الهادفة إلى الحفاظ على منظومة القيم والأخلاق والارتقاء بالذوق العام، وذلك من خلال نشر الوعي بين جموع المواطنين عن طريق نشر المحتوى الإبداعي الذى تقدمه وزارة الثقافة يتميز بالتنوع والتعدد.