"صحة النواب" تحذر من انتشار مصانع بير السلم لإنتاج كمامات مغشوشة

طالب الدكتور سعيد حساسين، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، الحكومة، بتوفير الكمامات والكحول ومستلزمات الوقاية من فيروس كورونا وبأسعار مناسبة وبالمواصفات التي تنطبق مع تعليمات منظمة الصحة العالمية.

وحذر حساسين، في طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، والدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، من وجود مافيا مصانع تحت بير السلم لإنتاج مستلزمات مواجهة كورونا، وكلها غير مطابقة للمواصفات ومغشوشة وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وتباع بأسعار خيالية، خاصة بعد أن تقرر توقيع عقوبات مالية كبيرة على كل من لا يلتزم بارتداء الكمامة.

وطالب النائب، الأجهزة الرقابية بشن حملات تفتيشية مكثفة لمواجهة كل من يتاجرون ويحاولون تحقيق الثراء الفاحش والمال الحرام على حساب صحة المواطنين، مؤكدا أنّ بيع الكمامات المغشوشة يتم نهارا جهارا بمختلف الميادين والشوارع داخل مختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء.