بـ"زووم".. رئيس هيئة ميناء دمياط يستعرض إجراءات مواجهة فيروس كورونا

عقد اللواء بحري وليد عوض، رئيس مجلس إدارة ميناء دمياط، اجتماعه الدورى بالعاملين "أون لاين" من أماكن عملهم، عن طريق منصة "زووم"، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الهيئة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وتطرق الاجتماع إلى الإجراءات الاحترازية التي اتخذها الميناء للوقاية من انتشار فيروس كورونا، قبل ظهور أي حالات إصابة بالجمهورية، سواء بعقد الندوات التثقيفية لتوعية العاملين، أو توفير مهمات وأدوات الوقاية للعاملين، وإلزام المترددين على الميناء بارتدائها مع قياس درجة حرارتهم.

وأطلع رئيس مجلس الإدارة العاملين على أهم الأحداث الأخيرة، ومنها افتتاح المحطة متعددة الأغراض، وتمثيله للهيئة في منتدى الأعمال حول البنية التحتية بمنتدى روما للحوار المتوسطي بالعاصمة الإيطالية، بحضور وزيري الخارجية والبترول، وكذلك مرافقة وفد وزير النقل فى قمة الاستثمار البريطاني الأفريقى بلندن، مشيدًا بالسمعة الطيبة التى يتمتع بها الميناء على مستوى العالم.

وتناول رئيس الهيئة جهود استكمال مشروع محطة الحاويات الثانية بالميناء، واستعرض جوانب الرعاية الاجتماعية، ومنها نادى العاملين بدمياط الجديدة ورأس البر، مؤكدًا تطوير الرعاية الصحية المقدمة للعاملين بالهيئة والعمل على تحسينها.