الحلقة 25 من ونحب تاني ليه: عمر حائر بين مساعدة صديقه وكشف خدعة غالية

حيرة شديدة يواجهها الفنان أحمد سعيد عبدالغني، والذي يجسد شخصية "الدكتور عمر"، صديق مخرج الإعلانات "عبدالله الروبي" شريف منير، والذي دائما ما يتدخل لمساعدة صديقه، خلال أحداث مسلسل ونحب تاني ليه، وذلك بعدما اكتشف خدعة "عبدالله" بأنه لم يكن مصابًا بفقدان ذاكرة جزئي، وتناسى الفترة التي حدث فيها الانفصال بينه وبين زوجته "غالية"، والتي تجسد دورها ياسمين عبدالعزيز، جراء حادث انقلاب سيارته.

وفي الوقت الذي طلب فيه "عبدالله" من صديقه "عمر" مساعدته، للعودة لطليقته "غالية" مبديًا ندمه عن الفترات السابقة من حياته، استنجدت "غالية" بـ"عمر" طالبة إياه بمساعدتها لأنها تريد الزواج من مراد السويفي "كريم فهمي"، وإخبار "عبدالله" بحقيقة انفصالهما وأنهما ليس متزوجان.

في الحلقات السابقة، لم تستطع "غالية" إخبار "عبدالله" بحقيقة انفصالهما، أو ارتباطها مجددًا بـ"مراد السويفي"، والذي يجسد دوره كريم فهمي، بناء على نصيحة الأطباء خوفًا من حدوث انتكاسة طبية له.

وفي الحلقة 25، وخلال حديث "عبدالله" مع صديقه الدكتور عمر "أحمد سعيد عبدالغني"، أخطأ وسأله عن مصير علاقته بـ"ميرنا"، ليتفاجأ "عمر" بتذكر "عبدالله" لهذه العلاقة رغم من فقدانه للذاكرة.

مسلسل ونحب تاني ليه، الذي يعرض على قنوات cbc، بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، عماد رشاد، ليلى عز العرب، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

تدور أحداث مسلسل ونحب تاني ليه، حول مهندسة الديكور "غالية" ياسمين عبدالعزيز، والتي يطلقها زوجها مخرج الإعلانات "عبدالله" شريف منير، دون سبب، رغم حبها له، وتقرر "غالية" الذهاب وابنتها الصغيرة للعيش بمنزل والدتها وجدتها.

تضع الصدفة أمام "غالية" رجل الأعمال "مراد السويفي" كريم فهمي، في الوقت الذي يقرر زوجها السابق، الاهتمام بها.