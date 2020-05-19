الإفتاء: يجوز قراءة القرآن بالملابس الداخلية للرجال والنساء

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر فيديو نشرته صفحة دار الإفتاء المصرية عبر حسابها على فيس بوك، على سؤال: "هل يجوز قراءة القرآن الكريم بالملابس الداخلية للرجال والنساء؟".

وقال شلبي: "نعم تجوز لأن ستر العورة واستقبال القبلة من آداب قراءة القرآن، ولكن إذا لما تفعل ذلك فيمكن أن تقرأ ويجوز ولا شيء فيه، وإن كان الأفضل أن يتهيأ الإنسان لقراءة القرآن بستر العورة واستقبال القبلة وما شبابه ذلك".

وكان الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أجاب عبر فيديو نشرته صفحة دار الإفتاء المصرية عبر حسابها على فيس بوك، على سؤال: "ما حكم من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم؟، وهل هناك فرق بين صوم الفرض والنفل؟".

وقال عبدالسميع، خلال الفيديو، إنّه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إنّه قال "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه"، وفي حديث آخر: "إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه".

وتابع: "الراجح من أقوال الفقهاء وما عليه جمهور الفقهاء، أنّه لا فرق بين صوم الفرض والنفل في ذلك، فمن أكل أو شرب ناسيا سواء أكان فرضا أو نفلا فصومه صحيح".