كاسبرسكي: برنامج تدريبي للشركات لتأمين معلوماتها من السطو الإلكتروني

أطلقت كاسبرسكي برنامجًا يمكّن الشركات من بناء قدراتها الرقمية، كما شرعت في إتاحة الخدمات التي يقدمها مركزها للشفافية بطريقة افتراضية للشركات، وذلك في خطوتين من شأنهما تعزيز مبادرتها العالمية للشفافية.

ويتيح برنامج "بناء القدرات الرقمية" Cyber Capacity Building تدريبًا مخصصًا يُكسب الشركات الخاصة والمؤسسات الحكومية والمنشآت الأكاديمية المعرفة والمهارات اللازمة لتقييم أمن المنتجات الرقمية الداخلة في تكوين البنية التحتية التقنية لديها. وتسمح إمكانية دخول العملاء عن بُعد إلى مراكز الشفافية التابعة لكاسبرسكي بالوصول المستمر إلى المعلومات المتعلقة بممارسات الأمن الداخلي وتقنياته.

وتُعدّ البنية التحتية القوية لتقنية المعلومات، في ظلّ التزايد السريع للرقمنة، أمرًا حيويًا لإحراز السلاسة في التكامل والتشغيل للعديد من المنصات البرمجية والأجهزة، فضلاً عن تحقيق الكفاءة في أداء العمليات. لكن يمكن أن تخضع البنية التحتية التقنية في الشركات، في الوقت نفسه، لمخاطر مختلفة تتعلق بالأمن الرقمي، ما يجعل القدرة على درء هذه المخاطر والمرونة في التعامل معها أمرًا بالغ الأهمية.

ويمكن أن تتعرض مكونات البنية التحتية التقنية للشركة أو المؤسسة للاختراق، لكونها جزءًا من سلاسل التوريد العالمية أو شبكات البنية التحتية الحيوية، ما يتسبّب في الإضرار بالأمن العام وإلحاق الأذى بالرفاه الاقتصادي والاجتماعي. إلاّ أن ثمة طرقًا يمكن من خلالها للشركات أن تقيّم وتضمن أمن هذه العناصر وسلامتها.

هذا ويتطلب البرنامج معرفة أساسية بدورة تطوير البرمجيات وبالبرمجة وأمن المعلومات، ومن المنتظر أن يزوّد التدريب الشركات والمؤسسات بمدخل إلى تقييم أمن المنتجات ونمذجة التهديدات، إضافة إلى مراجعة الشيفرات المصدرية والتعامل مع الثغرات. وستكون المشاركة في البرنامج التجريبي مجانية وستُقدّم في بادئ الأمر للمؤسسات الحكومية والأكاديمية في الربع الثالث من العام الجاري، وسيُفتح مجال التدريب أمام الشركات الخاصة في وقت لاحق من العام. ويمكن للجهات المهتمة تقديم الاستفسارات إلى كاسبرسكي للحصول على معلومات أوفى.