يؤدونها ظهرا.. أين يؤدي قيادات المؤسسات الدينية صلاة الجمعة اليوم؟

تواصل قيادات المؤسسات الدينية أداء صلاة الجمع في رمضان، ظهرًا في ظل قرارات تعليق صلاة الجماعة والجمع وغلق المساجد بسبب جائحة كورونا.

ويصلي الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الجمعة الرابعة ظهرًا بمنزله في الأقصر، حيث يتواجد هناك في تلك الفترة، كما يؤدي الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، الجمعة ظهرًا في منزله بالبحيرة.

ويصلي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الجمعة ظهرًا بمنزله في القاهرة داعيا المصريين للصلاة بيوتهم.

ويؤدي الدكتور مظهر شاهين عضو المجلس الأعلى للشئون الاسلامية الجمعة ظهر بمنزله، كذلك الشيخ خالد الجندي الداعية الشهير، ويؤدي القيادات الثانية بالمؤسسات الدينية الجمعة ظهرًا بمنزلهم حيث يؤدي الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر والدكتور إبراهيم نجم مستشار المفتي والدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي للمفتي، والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور هشام عبد العزيز الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

ويؤدي الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني في وزارة الاوقاف صلاة الجمعة ظهرًا في مكتبه بوزارة الاوقاف، حيث يترأس غرفة ادارة الأزمات والمتابعة بوزارة الأوقاف.