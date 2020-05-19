"التراس": إنشاء مصنع "كابلات الألياف" لتعميق التصنيع ونقل التكنولوجيا

أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن إنشاء الهيئة للمصنع كابلات الألياف الضوئية بإقليم قناة السويس، يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعميق التصنيع المحلي، ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، والعمل على خفض الواردات، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية وتحقيق الرقمنة لكل مشروعات التنمية العملاقة.

وأضاف "التراس"، في كلمته على هامش توقيع "الاتفاق" بحضور عدد من المسؤولين منذ قليل، أن "العربية للتصنيع"، حريصة على دعم استراتيجية الدولة لتحقيق التحول الرقمي، والمشاركة في إنشاء خطوط اتصالات ومشروعات رقمية عملاقة تتميز بالسرعة، وأمان تداول المعلومات والاتصالات.

وأوضح رئيس "العربية للتصنيع"، أن "المصنع" سيلبي احتياجات السوق المحلية من بنية تحتية تكنولوجية متطورة للشبكات والاتصالات لخدمة المشروعات التنموية والمدن الذكية المصرية، فضلاً عن فتح منافذ للتصدير للمنطقة العربية وإفريقيا.

ولفت إلى حرص "الهيئة" على مواصلة الإنتاج من وحدات التعقيم، ومستلزمات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال المهندس أحمد مكي، رئيس الشركة الشريكة لـ"العربية للتصنيع" في تنفيذ "المصنع"، إنه يعد التعاون الأول من نوعه بمصر لتحقيق الرقمنة الذكية للمشروعات الرقمية العملاقة، مؤكدا على أن مصر ستصبح أحد أهم المراكز العالمية لتخزين ونقل البيانات.

وأوضح أنه تم الاتفاق مع شركة أمريكية رائدة في مجال الألياف والكابلات الضوئية على أن تكون مورد استراتيجي للألياف الضوئية للمصنع، لافتا إلى أن تلك الشركة تعد أول من اخترع الألياف الضوئية المتميزة بانخفاض تدهور الإشارة وهو ما أدى إلى تغير الطريقة التي يقوم بها العالم بتصنيع ومشاركة واستهلاك البيانات.