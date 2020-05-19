عالم أزهري: ليلة القدر توازي مدة عبادة أنبياء بني إسرائيل وهي 1000 شهر

تحدث الشيخ الشحات العزازي، أحد علماء الأزهر الشريف، عن سر الرقم 1000 في ليلة القدر، حيث وصفها الله تعالى في كتابه العزيز بأنها خير من 1000 شهر.

وقال العزازي خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج "نور النبي"، على قناة "صدى البلد"، إن 4 أنبياء من بني إسرائيل هم أيوب وزكريا ويوشع بن نون وصموئيل، كل شخص منهم عبد الله بشكل متصل 1000 شهر، أي انشغل بعمل واحد متصل في نفس الفترة.

وأضاف: "في بني إسرائيل والأمم السابقة، كان لا يسمى العابد عابدا، حتى يعبد الله ألف شهر، وعندما أخبر النبي محمد الصحابة بهذا الأمر، قالوا يا رسول الله من لنا بطول أعمارهم وقوة أبدانهم، وغالبهم أعمارهم لا تكمل هذه الفترة، فأعطى الله النبي، ليلة واحدة خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر".