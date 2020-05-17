العزازي: اللجوء إلى الله والتذلل إليه قمة العبادات

قال الشيخ الشحات العزازي، أحد علماء الأزهر الشريف، إنَّ أدب الله تعالى مع النبي عطاء له، مشيرًا إلى أنَّ النبي محمد عندما سأله الصحابي علي بن أبي طالب، وقال له "نشأت فينا وربيت بيننا ونرى لك أدبًا ما نراه في أحد من الناس، فمن أدبك؟"، فرد النبي أنَّ الله رباه فأحسن تأديبه.

وأضاف "العزازي"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج "نور النبي"، على قناة صدى البلد: "إذا أردت أن تكون كامل الأدب مع الله فتجرد من كل ما عندك من جمال وانسبه إلى جمال الله تبارك وتعالى".

وتابع: "النبي كان له شأنا عجيبا مع الله، وكان دائمًا ما يحب أن يكون في خلوة مع الله، فقد كانت أنسه والصحبة الكاملة مع الله، وكان يقول إنَّه اتخذ الله خليلًا".

وأشار إلى أنَّ التذلل إلى الله عبادة من العبادات وطاعة من الطاعات، مؤكّدًا أنَّ قمة العبادة أن يرى الله لجوء العبد إليه.