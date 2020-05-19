الشحات العزازي: ليلة القدر أعظم ليالي الدنيا

قال الشيخ الشحات العزازي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن ليلة القدر أعظم ليالي الدنيا، موضحًا أنها الوحيدة التي تقدر بألف شهر.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج "نور النبي"، على قناة "صدى البلد": "سيدنا عبدالله بن العباس، يقول عندنا في كل عام، ليلة براءة، ليلة قدر، ليلتي جائزة، الليلة الأولى هي ليلة النصف الأول من الشعبان ويكتب الله فيها البراءة للعباد من النار، والليلة الثانية هي ليلة القضاء التي هي ليلة القدر وفيها يفرق كل أمر حكيم، وليلة عيد الفطر وليلة عيد الأضحى تسمى ليلة الجائزة".

وأردف: "ليلة القدر سورة في ليلة، أي أنها الليلة الوحيدة التي سُميت سورة قرآنية باسمها وهي شيء عظيم لا يستقيم أن يفعله إلا الله، وهو ما جاء في قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر".