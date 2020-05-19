 الملا يصدر حركة ترقيات وتنقلات جديدة لبعض قيادات شركات البترول

أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حركة ترقيات وتنقلات، وشملت الحركة تعيين وكلاء للوزارة ورؤساء ونواب لشركات قطاع البترول، وذلك للمواقع التي خلت أو ستخلو لخروج شاغلها لبلوغهم سن التقاعد.

وشملت الحركة تعيين المهندس مجدي محمد جلال الدين بدر رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات إيجاس اعتبارا من 25 مايو من العام الجاري، وتعيين الجيولوجي علاء عبد الفتاح قاسم البطل رئيسا لمجلس إدارة الشركة المصرية القابضة جنوب الوادي اعتبارا من 18 يونيو من العام الجاري .

وتعيين أشرف سعيد محمد قطب رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية والتجارية بوزارة البترول اعتبارا من 9 يونيو والجيولوجي عادل أحمد السيد محمد سماحة نائب رئيس الهيئة للاستكشاف وإشرافه على اتفاقيات بالهيئة العامة للبترول اعتبارا من 18 يونيو اعتبارا من 18 يونيو والمهندس سمير محمد عبادي مبارك نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للإنتاج بالهيئة العامة للبترول والمهندس ياسين محمد أحمد ياسين نائب الرئيس شركة إيجاس العمليات والشبكات موته العمليات والشبكات.

وكذا تعيين المهندس نبيل صلاح جابر نصار نائب رئيس الشركة للإنتاج والعمليات بشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول اعتبارا من 18 يونيو 2020 الجيولوجي أشرف يحيى الأمير إبراهيم نائبا لرئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول المصرية القابضة للبترول لشؤون للاتفاقيات والاستكشاف اعتبارا من 18 يونيو 2020.

كما عين المهندس عبد الله بخيت بدر بخيت رئيسا لمجلس الإدارة لشركه ثروه للبترول، والكيميائي محمد علي حسنين محمد رئيسا لشركه المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته أثيدكو اعتبارا من 27 مايو 2020، وتعيين المهندس محمد حسن رضوان بدران رئيسا لمجلس الإدارة لشركة السويس للزيت، والمهندس سعيد عبد المنعم عبد المجيد يوسف رئيسا لمجلس الإدارة لشركة خالده للبترول.

فيما تم تعيين المهندس أحمد محمد محمود مصطفى رئيسا لمجلس الإدارة لشركة الوسطاني للبترول، والمهندس شريف على حسب الله شديد رئيسا لمجلس الإدارة لشركة رشيد للبترول.

كما عين المهندس طارق الملا المهندس إبراهيم فتحي يوسف زهران رئيسا لمجلس الإدارة للشركة جمسه للبترول والكيميائي عصام أحمد محمد شاهين رئيسا لمجلس الإدارة لشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات أنربك اعتبارا من 27 مايو 2020.

وتعيين المحاسب زكريا السيد أحمد عبد الحليم رئيسا لمجلس الإدارة للشركة المصرية للخدمات الرياضية للعاملين بقطاع البترول بتروسبورت والجيولوجي الأمير محمد عيد عثمان رئيس المجلس الإدارة لشركة بتروسنان اعتبارا من 18 يونيو 2020، وتعيين المهندس علي فاروق على قنديل رئيس المجلس الإدارة لشركة شمال سيناء للبترول.