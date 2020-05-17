"الملا" يقوم بجولة تفقدية لمستودع شركة مصر للبترول بمدينة بدر

فى إطار المتابعة الميدانية لتوفير المنتجات البترولية بالسوق المحلى، قام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بجول تفقدية لمستودع شركة مصر للبترول بمدينة بدر، وحرص الملا خلال الجولة على متابعة سير العمل والوقوف على ظروف التشغيل والاطمئنان على توافر المنتجات البترولية وانتظام حركة تداولها ونقلها إلى أماكن الاستهلاك المختلفة.

ووجه الملا بأهمية إلتزام العاملين بتطبيق الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد خاصة وأن هذا المجال الحيوى يتطلب الانتقال من اماكن التوزيع الرئيسية إلى أماكن الاستهلاك المختلفة من مستودعات فرعية ومحطات التموين المنتشرة فى جميع محافظات مصر.

وأوضح الملا أن هذا المستودع من المستودعات الحديثة التى يتم تشغيلها بنظام تحكم آلى متطور يعمل على انتظام عمليات الشحن والتفريغ والاطفاء والقياس الاتوماتيكى ، وتم تشغيله ضمن برنامج وزارة البترول لتطوير وتحديث منظومة نقل وتخزين وتداول وتوزيع المنتجات البترولية، مشيراً إلى تميز هذا المستودع بوجوده خارج الكتلة السكنية والأماكن ذات الكثافة المرورية ومجاور لمستودع شركة التيوب وخطوط نقل المنتجات البترولية الرئيسية القادمة من منطقة السويس او من منطقة مسطرد ، بالإضافة إلى وقوعه عند ملتقى عدة طرق جديدة بجوار الطريق الإقليمى الدولى مما يسهل حركة نقل المنتجات البترولية وتلبية احتياجات محافظة القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة .

وخلال الجولة استمع الوزير ومرافقوه لشرح من المحاسب حسين فتحى رئيس شركة مصر للبترول حول سير العمل في المستودع ، حيث أوضح أن المستودع يشتمل على صهريجين للسولار بسعة حوالى ٥ر١١ ألف طن وصهريجين لبنزين ٨٠ بسعة إجمالية حوالى ٦ ألف طن وثلاث صهاريج لبنزين ٩٢ بسعة إجمالية حوالى ٥ آلاف طن وصهريج لبنزين سوبر ٩٥ بسعة حوالى ٧٥٠ طن ، كما يشتمل على ٦ عدادات قياس لشحن السولار و٥ عدادات قياس لشحن بنزين ٨٠ و٤ عدادات قياس لشحن بنزين ٩٢ وعدادين قياس لشحن بنزين ٩٥ .وأشار إلى أنه يتم حالياً شحن السولار من المستودع كمرحلة أولى كونه من المنتجات الرئيسية التى تعتمد عليه حركة النقل ، وأنه مخطط تشغيل المرحلة الثانية لشحن البنزين بكافة أنواعه خلال الفترة المقبلة.

واضاف أن نجاح هذه المنظومة الجديدة للتحكم بشحن المنتجات البترولية بمستودع بدر يمكن تطبيقها مستقبلاً فى تطوير جميع مستودعات وقود الشركة . رافق وزير البترول خلال الجولة المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه للنقل والتوزيع والتخطيط والمشروعات والسلامة والصحة المهنية والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية.