"طاقة النواب" تشيد بتصنيع البترول معدات مياه عميقة وإرسالها لموزمبيق

أشاد طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بدور وزارة البترول بقيادة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجيت، في أمر الإسناد من شركة Baker Hughes العالمية لشركة بتروجيت المصرية لتوريد وتصنيع معدات للمياه العميقة بوزن 700 طن، تشمل 7 Well Jumpers.

ويأتي ذلك ضمن توجه وزارة البترول والثروة المعدنيةـ ‏‎لفتح أسواق عمل جديدة بالدول الأفريقية، من خلال التعاون مع الشركات العالمية، ويتم بموجب أمر الإسناد تصنيع واختبار المعدات بيارد التصنيع البحري بالمعدية بينما سيتم نقلها بواسطة العميل للتركيب بالمياه العميقة بالمحيط الهندي 40 كم أمام ساحل مقاطعة Cabo Delgado بموزمبيق.

وقال السويدي، في بيان عنه اليوم، إنّ قطاع البترول المصري، بما يمتلكه من كوارد بشرية مؤهلة وقادرة على تحقيق النجاحات الكبيرة في عالم البترول، وبإمكانيات ومواصفات عالمية، سيكون أمامه فرصة كبيرة للتوجه نحو الاستثمار والعمل داخل مختلف العالم خاصة الدول العربية والأفريقية، التي لديها ثروات كبيرة من البترول والثروة المعدنية التي لم تكتشف بعد، خاصة داخل الدول الأفريقية.