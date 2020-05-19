انتعاش مبيعات التكييفات والمراوح وتراجع الأدوات المنزلية بنحو 80%

شهدت مبيعات الأدوات المنزلية تراجعا كبيرا بنحو 80% فيما انتعشت مبيعات التكييفات.

وقال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية أن الركود يضرب الأسواق وتراجع المبيعات والتعاقدات بنحو 80% في سوق عبد العزيز وسوق "حمام التلات" وغيرها من الأسواق المتخصصة في بيع الأدوات المنزلية، وأرجع الأسباب لاختفاء أسواق اليوم الواحد وقلة الطلب من الأسواق المتخصصة بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية للدولة تجاه جائحة كورونا.

فيما أكد انتعاش مبيعات المراوح والتكيفات بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 25%، لافتا إلى أن التكييفات أصبحت من السلع الضرورية بعد ارتفاع درجات الحرارة خلال السنوات الخمس الماضية، وأضاف أن انتعاشة مبيعات التكيف تبدأ منذ شهر مارس من كل عام ثم تنطلق في الارتفاع التدريجي حتى تصل إلى الذروة في يونيو ويوليو.