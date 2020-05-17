"ينقل كورونا".. مدير معهد القلب السابق يحذر من التكييف المركزي

قال الدكتور جمال شعبان، استشاري الأمراض القلبية، و مدير معهد القلب السابق، إن التكييف المستقل في كل غرفة على حدة، أفضل من التكييف المركزي، مشيرًا إلى أن الأخير ينقل رذاذ أحد الأشخاص الحاملين لفيروس كورونا المستجد من غرفة إلى غرفة.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه يجب الاعتماد الاعتماد على التكييف المنفصل الذي يتواجد في الغرفة من اجل التجكم فيه والحفاظ على المسافة الاجتماعية.

وأردف، الكثير من العلماء المصريين، نصحوا بتأجيل استخدام التكييف المركزي في هذه الفترة، حتى نعبر الأمان ونتغلب على أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.