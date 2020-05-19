نقابة محامين قنا توفر 5000 كمامة كدفعة ثالثة لأعضائها

أعلنت نقابة المحامين بقنا، اليوم الثلاثاء، عن توفير الدفعة الثالثة من الكمامات، بعد توزيع الدفعة الأولى، والثانية على المحامين المترددين على المحاكم.

قال موسى صافي أمين صندوق الفرعية، إن النقابة وفرت الدفعة الثالثة من الكمامات بعدد 5000 كمامة، وسيتم توزيعها على المحامين ابتداء من يوم الأحد الموافق 31/5/2020، منوها بأن هذه الدفعة الثالثة التي وفرتها الفرعية لأعضائها.

وأوضح أن طريقة توزيع الدفعة الثالثة من الكمامات، كالتالي: أبوتشت 500 كمامة، فرشوط 400 كمامة، نجع حمادي 1000 كمامة، ودشنا 400 كمامة، الوقف 300 كمامة، قوص 500 كمامة، قفط 400 كمامة، نقادة 400 كمامة، قنا 1100 كمامة.

وأكد أمين صندوق الفرعية، أن هذه الكمامات سوف توزع بسعر جنيهين فقط، وذلك عن طريق موظف أو عامل النقابة للمحامى الحاضر بالمحكمة، مشيرا إلى استمرار عمليات تعقيم كافة استراحات المحامين بكافة النقابات.