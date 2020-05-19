10 سيارات تاريخية ضمن قائمة "بورش".. أغلاها بـ206 ملايين جنيه

أعلن المصنع الألماني "بورش" الرائد في عالم صناعة السيارات الفارهة، عن قائمة تضم أغلى السيارات التي صنعها عبر مر التاريخ، والتي تم بيعها في مختلف المزادات، وتضم هذه القائمة 10 سيارات هي:

بورش 917

تم صناعة السيارة عام 1970، وهي واحدة من أعظم سيارات السباق الخاصة بالشركة، وكانت مملوكة لاسطورة بورش "جو سيفرت" وظهرت في فيلم "le mans"، وتم بيع السيارة بـ12 مليون يورو "206 ملايين مصري" .

بورش 956

تم صناعة السيارة خلال عام 1982، وهي حائزة على جائزة لومان، وفازت بـ4 سباقات أخرى، وتم بيع السيارة بـ8.5 مليون يورو "146.5 مليون مصري" .

بورش 917/10 Spyder

تم صناعة السيارة خلال عام 1972، وهي حاصلة على المركز الأول لـ5 سباقات من أصل 9 ، وتعتبر رمزا تاريخيا لسباقات السيارات، وتم بيعها بـ5 ملايين يورو "56 مليون مصري" .

بورش 911 GT 1 Strassenversoin

تم صناعة السيارة خلال عام 1998 ، وتعتبر سيارة أسطورية وحائزة على جائزة لومان، هذه النسخة المخصصة للسباقات من 911 أنتج منها 20 نسخة فقط، وتم بيعها بـ4.75 مليون يورو "82 مليون جنيه مصرى".

بورش RS60

تم صناعة السيارة خلال عام 1960، وتعد من أواخر السيارات التى أنتجت من RS60 وقادها أسطورة السباقات السير ستيرلنج موس، وتم بيع السيارة بـ4.5 مليون يورو "77.5 مليون جنيه مصرى".

بورش 550 Spyder

تم صناعة السيارة خلال عام 1955، ولكنها ما زلت تعد جديدة، حيث لم تتحرك السيارة سوى 10.500 كم، وتم بيع السيارة بـ4.5 مليون يورو "77.5 مليون مصري" .

بورش 935

تم صناعة السيارة خلال عام 1979، وتم بيعها بسعر 4 ملايين يورو "69 مليون جنيه مصري" .

بورش 917/30 Can_Am Spyder

تم صناعة السيارة خلال عام 1973، وتعد من أقوى سيارات السباقات، وتم إنتاجها للطرق العادية بقوة 1200 حصان، وتم بيعها بـ3.7 مليون يورو "64 مليون جنيه مصرى".

بورش 917k Interserie Spyder

تم صناعة السيارات خلال عام 1970، وكانت تصل لسرعة 100 كم/س فى 2.3 ثانية فقط، وتصل لسرعتها القصوى 390 كم/س، وتم بيعها بـ3.3 مليون يورو "57 مليون جنيه مصرى".

بورش 918 RSK Spyder

تم صناعة السيارة خلال عام 1959، وتم بيعها بسعر 2.4 مليون يورو "41.5 مليون جنيه مصرى".