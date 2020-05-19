نجيب ساويرس: تأثير كورونا على اقتصاد مصر أقل من دول كثيرة

قدم المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، روشتة لحل معادلة الحفاظ على صحة المواطن مع الإبقاء على دوران عجلة الاقتصاد، في الوقت الذي لا زال فيه فيروس كورونا متفشيا.

وقال ساويرس خلال حواره عبر فضائية "روسيا اليوم": "يتمنع خروج كبار السن، ويجب ترك مسافات مترين، وتعقيم اليدين وغسلهما باستمرار، والتهوية الجيدة، وفحص المخالطين، وتوسيع رقعة الكشف".

كما تطرق ساويرس، إلى التداعيات السلبية للأزمة على الاقتصاد المصري، وقال: "معدل النمو في مصر كان قريبًا من 6% قبل الأزمة، لكنه نزل إلى 2%، والدول المعتمدة على البترول تعاني من مشكلات كثيرة، بسبب هبوط أسعار البترول، وبعض الدول مثل لبنان معدل النمو أصبح فيها بالسالب، يعني أن تأثير كورونا على مصر أقل من دول كثيرة".

وأشار، إلى أنه كان من الواجب تخفيف الحظر منذ الأمس: "مش بقول نفتح، لازم كله يغير طريقة حياته، ونعمل التدابير كلها، ولكن لازم الحياة ترجع، وكل شهر في خسارة مليارات وانخفاض فرص عمل".