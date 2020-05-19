"الخطيب" عن "الزعيم": خاض رحلة كفاح طويلة مليئة بالشهد والدموع

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب مدير تحرير جريدة "الوطن"، إن الفنان عادل إمام هو صاحب مدرسة في الضحك وصفها البعض بأنها "مدرسة المشاغبين"، وهو الذي خاض رحلة كفاح طويلة بها الشهد والدموع، وكان سلاحه فيها الإيمان بالله والتوكل عليه.

وأضاف "الخطيب" خلال تقديمه لبرنامجه "كلم ربنا" والمذاع على راديو9090، أن الزعيم عادل أمام قد اقتدى بالرسول صلي الله عليه وسلم، والذي علمنا بأن تكون السماحة والطيبة وهزيمة الشر بالخير وهزيمة الحزن بالضحكة هي أساليبنا في الحياة، موضحا أن "إمام" قد اتبع تلك الأساليب حتى علم الكثير من مشاهديه بأن يهزموا الدمعة بالضحكة، وهي الضحكة المؤمنه بقضاء الله.

وأكد أن "أمام" تسلق سلم النجاح من درجاته الأولى وتحلى حينها بالصبر والإصرار والسعي إلى استكمال تلك الدرجات لحين الوصول إلى أوائل النجاح، مشيرا إلى أن الزعيم قد أقام لنفسه مدرسة في الكوميديا مثل التي أنشأها الفنان نجيب الريحاني وفؤاد المهندس في السينما المصرية.

وتابع: "عادل أمام عاش نجوميته بالإيمان وأنه مؤمن بكل حاجة في حياته قدر، وأكثر حاجة وجعت قلبه هي أمه واللحظات اللي كان بيشوفها فيها مريضة وهو مش عارف يعمل ليها حاجة، وفي اللحظات اللي كان بيشوف أمه فيها بتتألم كان بيتوجع بكل لحظة لشعوره بالعجز أنه مش عارف يعمل حاجة".

وفند: "النبي صلي الله عليه وسلم في حديث شريف قال إن حب الوطن من الإيمان، وكان حب عادل أمام لمصر كبيرا ولم يختلف أو يتغير وفيها كانت عائلته وأسرته، ومصر الجميلة المحبة للحياة، عادل أمام عرف يضحك المصريين أكثر من 60 سنة، وقادر يضحكهم حتى اللحظة لأنه مصري صميم، وهو أكثر فنان حارب الإرهاب ووقف ضد التطرف ونادى بالإسلام السمح الحقيقي اللي بيدافع عن حق الإنسان في الحياة الطبيعية".

وألخص: "كمان حارب التكشيرة الإرهابية بالضحكة وقسوة المتطرفين على البشر بالحنية عليهم، وحارب غباء الإرهاب بذكاء النكته المصرية الأصيلة، وإحنا بنعيش زمن عيد ميلاد الفنان عادل أمام".