بعد 60 عاما.. "لوتس" تحيى ذكرى "إليز" بنسخة جديدة بسعر 818 ألف جنيه

أعلنت شركة لوتس البريطانية المصنعة للسيارت الرياضية، عن نسخة جديدة من طرازها الشهير إليز تحت اسم Heritage بعدد محدود احتفالا بمرور 60 عاما على إليز.

وتعتبر إليز، نقلا عن موقع Car Scoops، هي السيارة الأولى التى حصدت من خلالها شركة لوتس البريطانية لقب سباقات "جراند بريكس" حيث أعلنت الشركة أنها ستنتج 100 نسخة فقط.

تعمل هذه السيارة بمحرك من تويوتا سعة 1.8 لتر تيربو مكون من 4 أسطوانات، يولد قوة 217 حصانا، وأقصى عزم للدوران 250 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة يدوى من 6 سرعات.

وأوضحت الشركة أن سعر السيارة يصل إلى 47.484 يورو، أي ما يعادل 818 ألف جنيه مصرى تقريبا.