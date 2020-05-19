تراجع مبيعات السيارات الأوروبية 78.3% في أبريل

أظهرت بيانات، اليوم الثلاثاء، تراجع مبيعات السيارات الأوروبية في شهر أبريل الماضي إلى مستوى قياسي منخفض، في ظل القيود المفروضة لاحتواء جائحة فيروس كورونا في أنحاء القارة.

وقال اتحاد صناعة السيارات الأوروبي إن تسجيلات سيارات الركوب الجديدة في أبريل انخفضت بنسبة 78.3 بالمئة، بما يعادل 282 ألفا و182 سيارة في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية.

وسجلت المبيعات تراجعات في خانة العشرات بجميع أسواق الاتحاد الأوروبي، لاسيما إيطاليا وبريطانيا وإسبانيا - التي عصفت بها الجائحة على نحو خاص -، والتي شهدت انخفاضات بنسبة 97.6 بالمئة و97.3 بالمئة و96.5 بالمئة على الترتيب.

وهوت تسجيلات السيارات 61.1 بالمئة في ألمانيا و88.8 بالمئة في فرنسا.

وتراجعت مبيعات مجموعة فولكسفاجن 75 بالمئة في أبريل، ورينو ومجموعة بي.إس.ايه 79.5 بالمئة و82.4 بالمئة.

وشملت انخفاضات أبريل العلامات الفاخرة أيضًا، مثل بي.إم.دبليو التي تراجعت مبيعاتها 69.7 بالمئة، ومنافستها دايملر التي تراجعت مبيعاتها 80.1 بالمئة.

وبدأ كبار مصنعي السيارات الأوروبيين إعادة فتح المصانع واستئناف الإنتاج بشكل جزئي في مايو، لكن تدني الطلب دفع مُصنعين مثل فولكسفاجن إلى وقف إنتاج بعض الطرز.