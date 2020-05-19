برلمانية تطالب بوقف حملة أهل مصر الإعلانية: معدومة الإنسانية

وجهت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، انتقادات بالغة للحملة الإعلانية الخاصة بمستشفى أهل مصر للحروق.

وقالت فى تصريحات لـ"الوطن": أنه منذ بداية شهر رمضان، ويتم إذاعة هذه الحملة التي تفتقد معايير الإنسانية، ويكاد كثير من الأطفال يفزعون منها.

وأشارت إلى أن الإعلان الأخير الذي أذيع ويحتوى على مشاهد عنف داخل الأسرة أمر استفز كثيرا من المصريين، حيث يسرد الإعلان قيام زوج بسكب الزيت المقلى على زوجته فيصيب طفلته بحروق بالغة.

وتساءلت النائبة سولاف درويش قائلة: هل القائمون على هذا العمل لم يراعوا مشاعر المصريين أثناء إعدادهم لهذا الإعلان؟ ومن هو المسئول عن مراجعة هذا المحتوى قبل عرضه؟

وشددت "سولاف" على ضرورة مناقشة ملف الإعلانات التلفزيونية داخل لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب، وقالت: لا بد من وقف حملة الإعلانات الخاصة بمستشفى أهل مصر، والبحث عن محتوى آخر لتقديم إعلانات تناسب الدور الذي تقوم به المستشفى.