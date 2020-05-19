ضبط 29 ألف 324 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بطنطا

ضبطت إدارة التفتيش الصيدلى بالغربية بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية مخزن غير مرخص بدائرة قسم أول طنطا بداخله مستحضرات تجميل مجهولة المصدر وبدون فواتير، وبلغت المضبوطات ٢٩٣٢٤ عبوة، إلى جانب مدخلات انتاج من براميل جلسرين ونيكوتين اميد و ليدوكايين وعلب فارغه غير مطابقة للمواصفات الصحية تم تحرير محضر بالواقعة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، لضبط سوق الدواء وتجفيف المنابع المستلزمات مجهولة المصدر.