"الأطباء" تنعى أستاذ رمد بطب المنوفية توفي متأثرا بإصابته بكورونا

نعى الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس نقابة الأطباء، الدكتور حسن فرحات أستاذ الرمد بطب المنوفية، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، قائلا: "الفريق الطبي البطل الحقيقي، وتتوالى تضحياته يوما بعد يوم".

وكانت نقابة الأطباء قد طالبت الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بتخصيص مستشفى لعزل الأطباء وباقي أعضاء الفريق الطبي، بعدما تفاقمت مؤخرا مشكلة التأخير في نقل الأطباء وأعضاء الفريق الطبي المصابين بفيروس كورونا لمستشفيات العزل، وبالتالي تأخر تلقيهم للرعاية الطبية اللازمة لضمان سرعة شفائها، حتى يستطيعومن العودة بسرعة لممارسة دورهم في مكافحة الوباء.

كما طالبت نقابة الأطباء، أعضاءها المصابين بفيروس كورونا، بتسجيل بياناتهم عبر رقمين، أحدهما للاتصال وآخر خصصته على واتس آب.

وأوضحت النقابة في بيانها: "نظرا للجائحة التي تمر بها البلاد ولما يواجهه الأطباء من إصابات بفيروس كورونا المستجد، يرجي من الأطباء المصابين بالفيروس تسجيل بياناتهم، لمتابعة المصابين وتقديم الدعم المالي لهم".

وأكدت نقابة الأطباء أنّ هذا هو مجرد دعم نقابي معنوي ولا شيء يعوض المصابين، وللتواصل يرجي الاتصال على 01008447501، وواتس آب لجنة الشكاوى هو 01095111247.