عجينة لـ"الوطن": نقابة الأطباء ومدير مستشفى شربين مدينان لي بالاعتذار

أكد النائب إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب، على أنه سيمثل أمام هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، لسماع أقواله في البلاغ المقدم من نقابة الأطباء ونقابة أطباء الدقهلية، بشأن حقيقة ارتكابه لمخالفات وانتهاكات صارخة في حق العاملين بمستشفى شربين العام بالدقهلية.

وقال "عجينة" في تصريحات صحفية لـ "الوطن": "من الطبيعي أن يتم استدعائي أو استدعاء أي نائب أمام هيئة مكتب المجلس إذا تقدم في حقه شكوى من إحدى الجهات التنفيذية، وذلك لاستجلاء الحقيقة".

وأضاف: "بحوزتي حافظة مستندات سأقدمها لهيئة مكتب المجلس وللرأي العام بشأن المخالفات الموجودة داخل مستشفى شربين العام بالدقهلية، وتردي أوضاع الخدمات المقدمة للمرضى".

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه لن يعتذر لأحد سواء نقابة الأطباء أو مدير مستشفى شربين العام أو العاملين بالمستشفى، "استخدمت حقي الرقابي في الكشف عن وقائع إهمال بالمستشفى"، مؤكدا على أن نقابة الأطباء التي تقدمت ببلاغ بناء على معلومات غير دقيقة -على حد وصفه- هي المدينة له بالاعتذار، "النقابة لم تستجلي حقيقة الأوضاع داخل المستشفى بنفسها، ونفس الحال بالنسبة لمدير مستشفى شربين الذى لم يقم بواجبه على أكمل وجه".

وشدد "عجينة" على أنه مستعد لأي قرار سيتم اتخاذه، من قبل الجهة التي يشرف بالانتماء لها وهي البرلمان باعتباره مرأة الحقيقة لأي حالة فساد يجب التعامل معها.

وقال: "هناك أيادٍ استغلت الفيديو الذي يوضح زيارتي المفاجئة للمستشفى للوقوف على حقيقة المشكلات التي يعاني منها المرضى، وقامت بالترويج له بشكل خاطىء لتغيير حقيقة الأوضاع داخل مستشفى شربين، فضلا عن تشويه صورتي بأنني استقدمت بلطجية لحمايتي داخل تواجدي بالمستشفى"، لافتا إلى أنه لم يتطاول على الفريق الطبي الذي يعمل داخل المستشفى.

وتساءل النائب إلهامي عجينة، عن الدور الذي يلعبه زميله النائب الممثل لهذه الدائرة ولماذا لم يحرك ساكنا لغيث المرضى الذين تكبدوا الأمرين في ظل تعامل قاسي داخل مستشفى شربين.

وقال: "ادعو وسائل الإعلام إلى زيارة المستشفى الآن، والوقوف على وضعها الراهن بعد إثارة الموضوع".

وشدد"عجينة" على تقديره للدور الذي يقوم به الجيش الأبيض في مواجهة جائحة فيروس كورونا، "كل الاحترام للفرق الطبية العاملة في هذه الأجواء، ولكن الإهمال والتسيب داخل مستشفى شربين العام لا علاقة له بالإساءة للجيش الأبيض، لأننا نتكلم عن حياة مواطنين، وبلاش نتحجج بالجيش الأبيض لقلب الحقائق".