ساويرس: البرنس الأفضل في رمضان.. والإخوان كانوا هيرجعونا للقرن الـ 15

قال المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، إن مسلسل البرنس، هو الأفضل في شهر رمضان.

وأضاف ساويرس خلال حواره عبر فضائية روسيا اليوم: "السيناريو رهيب وهايل والحوار شديد وفي صراع بين الخير والشر، والتمثيل هايل، زي محمد رمضان، روجينا، وأحمد زاهر، وعملوا قفزة".

وحول سر حبه لمحمد رمضان، قال: "هو صاحبي، جاء من حتة بعيدة خالص وطلع جامد جدا وعمل استايل خاص به حتى لو هو مستفز، وهو ناجح بطريقته ماغيرهاش، وكده كده الناس مش هيعجبها العجب ولا الصيام في رجب، مايمشيش على حسب كلام الناس".

وحول الفرق بين مصر بعد ثورتي يناير و30 يونيو، قال ساويرس: "بعد يناير أعقبها فوضى كبيرة جدًا، وفجرت معاني رائعة مثل الحرية والعدالة الاجتماعية أما ثورة 30 يونيو فكانت للخلاص من القوى الظلامية، الناس اللي كانوا موجودين كانوا هيلبسونا في الحائط ويرجعونا للقرن الـ15، وثبت فشلهم الذريع وتسلطهم على الحرية واعتبروا إن المسلم ومش إخونجي يبقى مش مسلم، فما بالك بالمسيحيين".