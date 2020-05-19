تعافي 16 حالة جديدة من فيروس كورونا بـ"حجر ملوي"

احتفلت الأطقم الطبية والتمريض بمستشفى عزل ملوي جنوب محافظة المنيا بشفاء وتعافي 16 من المرضى بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 من أبناء محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا وخروجهم من المستشفي وعودتهم لمنازلهم بعد تحول نتائج تحاليلهم من الإيجابية إلى السلبية.

وصل عدد من تم شفائهم بالمستشفى منذ افتتاحها بشكل جزئي واستثنائي بقرار من وزارة الصحة وتخصيصها كمستشفى للعزل نهاية مارس الماضي إلى 204 مرضى.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد أصدر قرارا بحظر دخول الموظفين والمواطنين لديوان عام المحافظة والوحدات المحلية بدون ارتداء الكمامة، وعلى جميع المصالح الحكومية الالتزام بتنفيذ القرار بكل دقة وحزم وفى حالة المخالفة يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المسئول عن تلك المخالفة.

يأتي ذلك في إطار الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناءا على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حول الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد للفترة القادمة والذي جاء من بينها ارتداء الكمامة في الأماكن العامة أو التجمعات وبشكل إجباري، وكذلك تكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بتطبيق ذلك القرار بدواوين المحافظات.

كما شدد المحافظ، على استمرار أعمال التعقيم والتطهير للمؤسسات الحكومية والشوارع بشكل دورى، وكذلك تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.