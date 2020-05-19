إخلاء 13 وحدة سكنية ومحل تجاري مملوكين للدولة بالإسكندرية

شن حي غرب الإسكندرية بالتنسيق مع قسم شرطة مينا البصل، اليوم، حملة مكبرة لإخلاء وحدات سكنية ومحال مملوكة للدولة بالقوة الجبرية، في إطار توجيهات الحكومة بتطبيق القانون واسترداد أراضي وممتلكات الدولة.

نفذ الحملة كل من: إدارات المتابعة المدينة وإشغال الطريق والإسكان بحي غرب الإسكندرية، وحكمدار غرب ومأمور وضباط وحدة مباحث قسم شرطة مينا البصل.

وقالت المهندسة ابتسام الشافعي، رئيس حي غرب، إن الحملة أسفرت عن تنفيذ قرار إخلاء إداري بالقوة الجبرية لـ 8 وحدات سكنية بواقع "5 وحدات بمنطقة كوم الملح، و3 وحدات بمنطقة كوبري عبد الرحيم".

وأشارت، إلى أنه جرى أيضا إخلاء واسترداد 5 محال تجارية "باكيات" أسفل كوبري 27، منوهة أنه سيجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكدت أن الحملة تأتي ضمن توجيهات المحافظ بإنفاذ قوة القانون واستعادة تلك الوحدات من المخالفين والمغتصبين حفاظا على ثروة مصر وحقوق الدولة في أملاكها والحفاظ على المرافق العامة للدولة.