هشام طلعت مصطفى "عاشق الإسكندرية"..رجل الأعمال يلتزم بالتبرع بـ5 ملايين جنيه سنوياً لتطوير المحافظة

يشغل دائماً الرأى العام تساؤل ماذا يقدم رجال الأعمال للمحافظات التى نشأوا فيها؟..إلا أن المتابع لأخبار رجال البيزنس قد يجد عدد كبير من يرد الجميل لأهالي بلدته على رأسهم رجل الأعمال الشهير هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، والذى قدم المئات من المشروعات التنموية والخيرية لأهالى محافظة الإسكندرية حتى أطلق عليه "عاشق الإسكندرية" نتيجة جهوده في تنمية المحافظة.

وتطول قائمة المشروعات التنموية والخيرية التى قدمها هشام طلعت مصطفى لمحافظة الإسكندرية، وآخرها إعلان التزامه التبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه سنوياً للأنشطة الخدمية والتنموية بالمحافظة، وذلك في إطار عقد تسوية لنزاع شاطئ مشروع سان ستيفانو، رفع فيه قيمة عقد تأجير الشاطئ سنوياً إلى 7 ملايين جنيه، وبزيادة سنوية تقدر بنسبة 7%.

ومشروع سان ستيفانو دليل على ما قدمه هشام طلعت مصطفى لمحافظة الإسكندرية، حيث نجح رجل الأعمال في إعادة الروح والبعث من جديد لحي سان ستيفانو التاريخي الذي يقع وسط كورنيش الإسكندرية الساحر والخلاب، بعدما اشترى الفندق وهدمه وأعاد بنائه، بالإضافة إلى أن هذا الصرح السياحي العملاق كان سبباً في توفير الآلاف من فرص العمل لشباب مدينة الإسكندرية وذلك بناء على تصريحات هشام طلعت مصطفى وقت افتتاح الفندق والتي أعلن فيها أن عملية إنشاء الفندق قامت بتوفير 10 آلاف فرصة عمل بالإضافة إلى حوالي 6 آلاف فرصة عمل عند تشغيل الفندق.

ويضم فورسيزنز سان ستيفانو على فندق يضم العديد من الغرف والأجنحة التي تتمتع بإطلالة مميزة على كورنيش الإسكندرية، وهي مصممة بطريقة مستوحاة من الطبيعة الخلابة لمدينة الإسكندرية وسمائها الزرقاء المطلة على البحر الأبيض المتوسط، ويحتوي الفندق على 9 مطاعم متنوعة تقدم العديد من المأكولات المحلية والعالمية حتى تناسب جميع الأذواق والجنسيات، كما يمتلك فندق ومنتجع فورسيزونز مركز تجاري عالمي، منتجع أوروبي خاص، شقق سكنية، مكاتب إدارية، مارينا لليخوت، شاطئ خاص، قاعة كبري للمؤتمرات، و10 قاعات للعرض السينمائي.