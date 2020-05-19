"تضامن الإسكندرية" تجهز 15فتاة مقبلة على الزواج

وزع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، مستلزمات وتجهيزات 15 فتاة مقبلة على الزواج، بعد إجراء الأبحاث الاجتماعية المدعمة بالمستندات اللازمة عن حالاتهم .

وقال بيان صادر عن تضامن الإسكندرية، إن ذلك في إطار دعم مديرية التضامن الاجتماعي للفتيات المقبلات على الزواج من الأسر الأولى بالرعاية، ودعمهن لتكوين أسر، تضيف للمجتمع، وقام أحد فاعلي الخير بتقديم تلك التجهيزات في صورة من صور تعاون المديرية مع المجتمع المدني .

وأضاف أنه تم التوزيع على المستفيدين بمقر عام المديرية مع أخذ كافة الإجراءات الاحترازية وتوفير الكمامات والقفازات وتباعد المسافات الكافية بين الحضور منعًا لانتشار أي عدوى.