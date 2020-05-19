العسيلي عن اتهامه بالغرور: أنا بني آدم طبيعي

رد الفنان محمود العسيلي، على اتهامه بالغرور، وشعوره بالأفضلية على كل الملحنين والشعراء الشباب.

وقال خلال حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي، مقدمة برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، على قناة "القاهرة والناس": "أنا بني آدم طبيعي، وكل اللي حواليا، عارفين إني متغيرتش أبدًا، وأنا محترف جدًا في شغلي، وكل شخص في الفريق بتاعي عارف شغله".

وأضاف: "أنا بحط الإيميل الشخصي على صفحاتي على مواقع التواصل الاجتماعي، بس في ناس عاوزة توصل بشكل فيه اقتحام للخصوصية، والكلام ده مش مظبوط خالص".

وحول ما إذا كان لا يعتذر إلا تعرض لضغط، أو أنه "يخاف ميختشيش"، قال: "أنا راجل حقاني، ولو غلطت بعتذر، ولما بتفهم غلط بوضح موقفي حتى لو هيجيب لي صداع، أنا حقاني ومبخفش، ساعات بيخوني التعبير وببقى عنيف في الرد على الحال المايل أو الحاجة اللي مش بتعجبني، ومعنديش حال مايل في الشغل".