محافظ جنوب سيناء يناقش الاستعدادات الخاصة بعيد الفطر

ترأس اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء اجتماع المتابعة الدوري، بقاعة المجلس التنفيذي بالديوان العام في مدينة الطور، بحضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء نادر عشماوي سكرتير عام المحافظة، ورؤساء المدن، ومديري عموم الإدارات المعنية لمناقشة استعدادات المحافظة لعيد الفطر المبارك.

واستعرض المحافظ موقف مشروعات الخطة الاستثمارية لعام المالي 2019/ /2020، والتي بلغت نسبة التنفيذ بها 93 %.

ووجه بوقف جميع الاجازات للعاملين في القطاع الصحي والاسعاف والتموين والطب البيطري، وكافة الجهات التي تقدم خدمات للمواطنين، وشركات الكهرباء والمياه والتليفونات، حتي نهاية احتفالات عيد الفطر المبارك، وعدم السماح لأي من المواطنين بمغادرة المحافظة لمنع انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على كوادر المحافظة، والتعامل بكل حزم لمواجهة أي تعديات على أملاك الدولة، والإزالة الفورية لأي مخالفة، والمتابعة المستمرة لكافة قطاعات المدن.

وأكد المحافظ على غلق جميع المحلات التجارية والمولات والمطاعم ومناطق الخدمات الترفيهية والمتنزهات والحدائق والشواطئ العامة بجميع مدن المحافظة، وحظر حركة المواطنين من الأحد الموافق ٢٤ مايو، من الساعة الخامسة مساءً حتى الجمعة ٢٩مايو إلى الساعة الثامنة مساءً.

مع التنسيق الدائم بين غرف العمليات الفرعية بكل مدينة، ومركز العمليات بديوان عام المحافظة، للعمل على مدار ٢٤ ساعة واعطاء تمام كل ساعة بما يستجد من أحداث.

وشدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد لأقسام الاستقبال والطوارئ والوقائي بجميع المستشفيات، ومراكز الاسعاف تحسبًا لأي طارئ خلال أيام العيد، ورفع درجة استعداد العاملين بجميع محطات تحلية المياه، والتأكد من انتظام العمل وصلاحية جميع المعدات مع تواجد نوبتجية خلال فترة العيد على مدار ٢٤ ساعة.

ووجه المحافظ مدير عام مديرية التموين بالمحافظة، بضرورة توفير المواد التموينية بالمجمعات الاستهلاكية بجميع المدن، والإشراف على انتظام العمل والانتاج بالمخابز، وتوفير الوقود بأنواعه والشحومات والزيوت والبوتاجاز، مع المتابعة اليومية، والمرور على الأسواق لضبط الأسعار واتخاذ الاجراءات القانونية مع المخالفين .

كما وجه المحافظ بالتأكيد على صلاحية جميع معدات الدفاع المدني والحريق وجاهزيتها للعمل، ومراجعة خطة الدفاع المدني لجميع المنشآت السياحية والتجمعات السكانية والأسواق التجارية بكافة مدن المحافظة، وتفهم عناصر التأمين للمهام الموكلة اليهم.

ووجه أيضا بتكثيف الحملات المرورية خلال فترة العطلة والسيطرة على عدم تجاوز السرعات المقررة، على الطرق بداية من عيون موسي ورأس سدر حتي طابا، مع التركيز على المنطقة من عيون موسي وحتي أبوزنيمة وخاصة المناطق متكررة الحوادث.