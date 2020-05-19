الأقصر تستعد لعقد امتحانات الدور الأول من امتحانات الثانوية العامة

عقد نائب محافظ الأقصر، محمد عبدالقادر خيري، الاجتماع الثاني الخاص بمناقشة دراسة الاستعدادات الخاصة بعقد امتحان الدور الأول من شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020 والتي ستبدأ يوم 21 يونيو 2020، وذلك بحضور اللواء رفعت محمد عبدالصمد مساعد مدير أمن الأقصر، والمقدم وسيم فايد، نائب المستشار العسكري للمحافظة، وهشام عبدالستار، مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات بمديرية التربية والتعليم بالأقصر، ورؤساء المدن والمراكز، ومسئولي الصحة والإسعاف والكهرباء والتموين.

وناقش الاجتماع سبل وصور التنسيق المختلفة بين كافة الجهات المختصة بما يضمن انتظام سير العملية الامتحانية، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحماية من فيروس كورونا المستجد، وأكد نائب محافظ الأقصر، خلال الاجتماع، على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة لحماية الطلاب، وتوفير المناخ الهادئ والآمن لهم خلال فترة انعقاد الامتحانات، والتأكيد على انتظام مواعيد تحرك المعديات النهرية ووسائل النقل بما يتناسب مع مواعيد الامتحانات بالنسبة للطلاب للوصول إلى اللجان في مواعيدهم المقررة، وذلك وفقا لتوجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.