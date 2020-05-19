اليوم.. إعادة فتح مكتبي بريد الرزيقات والمحاميد جنوب غرب الأقصر

أعلن العميد عبدالله عاشور، رئيس مركز أرمنت، غرب الأقصر، إعادة فتح وتشغيل مكتب بريد الرزيقات قبلي، ومكتب بريد المحاميد بحري، وتقديمهما للخدمات وصرف المستحقات للمواطنين، ابتداء من صباح اليوم، الثلاثاء، وذلك بعد إغلاق المكتبين خلال الفترة السابقة بسبب عجز العمالة وقيام عدد من العاملين بالإجازة الإستثنائية، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة تفشى فيروس كورونا.

وأوضح عاشور، أنه تم التنسيق مع مدير الإدارة العامة لمنطقة بريد الأقصر لإعادة فتح المكتبين لتخفيف تكدس المواطنين على مكاتب البريد بالمدينة، مع توفير كافة الإجراءات الاحترازية ووسائل الوقاية اللازمة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.