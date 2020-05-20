"ربنا بيقطع من هنا ويوصل من هنا".. تفاصيل ضبط عامل بحوزته 8 آلاف كمامة

"ربنا بيقطع من هنا ويوصل من هنا" بهذه الكلمات بدأ المتهم بحيازة 8 آلاف كمامة مجهولة المصدر في منطقة الظاهر أمام قاضي المعارضات اعترافاته وأضاف أنه بسبب جائحة كورونا فقد عمله وأصبح لا يملك مصدر دخل لكي ينفق على أسرته.

. وتابع بأنه فكر في استغلال تلك الأزمة وقام بشراء كميات من الكمامات بسعر رخيص من أحد مصانع بير السلم لبيعها على المحلات وكذلك المواطنين، وقرر قاضي المعارضات تجديد حبسه 15 يوما.

كانت الإدارة العامة للتموين في القاهرة قد تمكنت من ضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة الظاهر بحوزته 8000 قطعة "كمامة" مجهولة المصدر، وبمواجهته بالمضبوطات اعترف ببيعها بأكثر من السعر المتداول بالأسواق، وبفحصها ظاهريًا تبين أنها مصنعة من خامات رديئة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.