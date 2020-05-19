حظر دخول المواطنين المصالح الحكومية دون ارتداء كمامات بالجيزة

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارا بحظر دخول أي مواطن أو موظف عام لديوان عام المحافظة أو لأي وحدة من الوحدات المحلية على اختلاف مستوياتها أو مديرية من مديريات الخدمات والإدارات والمقرات التابعة لها وغيرها من المصالح الحكومية بنطاق المحافظة دون ارتداء الكمامة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتنفيذا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء.

وأوضح قرار المحافظ، أن إدارات الأمن والشؤون الإدارية تلتزم بكافة المصالح الحكومية بتنفيذ هذا القرار بكل دقة وحزم وفي حالة المخالفة يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المسؤول عن تلك المخالفة.

جاء قرار محافظ الجيزة بالتزامن مع تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير الدورية للمؤسسات الحكومية والشوارع وتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الوقائية.