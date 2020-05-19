ما الفرق بين العداد الكودي ومسبق الدفع العادي؟

أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الفرق بين العداد الكودي مسبوق الدفع والعداد مسبوق الدفع العادي، والذي يتسبب فى لغط لدى العديد من المواطنين.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية الفرق بين العدادين، وفقا لما أعلنه الجهاز استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الفرق بين العداد الكودي مسبق الدفع والعداد مسبوق الدفع العادي

ـ العداد الكودي هو عداد مسبوق الدفع لا يختلف عن غيره فى طرق الشحن أو الشكل الخارجي ولا تختلف أيضا طريقة حساب أسعار شرائح الاستهلاك به.

ـ يختلف العداد الكودي عن غيره فى سند الملكية فقط حيث أنه لا يعتد به كسند ملكية ولا يحمل اسم صاحب الوحدة المتعاقد عليها و لكن تحمل رقم كودي للعداد.