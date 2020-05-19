صرف تعويضات لـ83 منشأة سياحية بجنوب سيناء للمتضررين من فيروس كورونا

قال اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، أنه جرى التصديق على صرف إعانات عاجلة للعاملين بالقطاع السياحي بعدد 83 منشأة سياحية، من الذين تضرروا بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، من صندوق اعانات الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة.

جاء ذلك اليوم خلال ترأس محافظ جنوب سيناء اجتماع المتابعة الدوري، بقاعة المجلس التنفيذي بالديوان العام في مدينة الطور، بحضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء نادر عشماوي سكرتير عام المحافظة، ورؤساء المدن، ومديري عموم الإدارات المعنية لمناقشة استعدادات المحافظة لعيد الفطر المبارك.

وأوضح المحافظ، أن أجمالي المبلغ الذي جرى التصديق على صرفه 25 مليون و60 ألف و214 جنيهًا، وجرى اليوم الثلاثاء صرف اعانات لعدد 23 منشأة بمدن المحافظة، بقيمة 2 مليون و117 ألف و 446 جنيه، ليصبح بذلك إجمالي عدد المنشآت التي صرفت الاعانة 106 منشأة بقيمة 27 مليون و 177 ألف و 660 جنيه.