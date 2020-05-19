"شركات السياحة": أدوات النزلاء بالفناق ستكون بلاستيكية.. والتعقيم دائم

قال معتز صدقي، عضو غرفة شركات السياحة، إن كل الأدوات التي سيستخدمها النزلاء في الفنادق بعد حصولها على الشهادة الصحية، ستكون بلاستيكية، في حين سيتم تعقيم المناشف ومستخدمات النزلاء في الفنادق بشكل دائم.

وأضاف "صدقي"، خلال مداخلة هاتفيه له مع برنامج "الآن"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإجراءات أقرتها اللجنة الثلاثية من قبل الجهات المعنية تقضي بأن يكون مبدأ السلامة هو الأول، موضحا أنه سيبدأ فرض الكمامة الصحية بكل الأماكن السياحية لعدم انتشار فيروس كورونا بين السائحين.

وأكد أن كثيرا من شركات الطيران ستتبع إجراءات أكثر صرامة لعدم انتشار الفيروس بين ركاب الطائرات، مع اتخاذ تدابير وإجراءات احترازية قوية.