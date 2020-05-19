الدليفري والمواصلات.. إرشادات وزارة الصحة للوقاية من كورونا

تقدم وزارة الصحة والسكان المصرية نصائح للمواطنين بشكل دوري للتعامل مع فيروس كورونا، لزيادة وعي المصريين، وذلك عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كما أطلقت "الصحة" تطبيق صحة مصر، خصيصًا، للتوعية بالفيروس والاطلاع على كل ماهو جديد عنه.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي، أبرز النصائح والإرشادات التي قدمتها الوزارة للتوعية ضد الفيروس، كالتالي:

خطوات الوقاية من فيروس كورونا

-غسل الأيدي بالماء والصابون بانتظام.

- تجنب لمس الأنف، الفم، والعنين بأيدي غير نظيفة.

- تغطية الأنف بمنديل ورقي أثناء العطس أو السعال.

- تجنب التواجد بالأماكن المزدحمة.

- تجنب السلام بالأيدي، الأحضان، والتقبيل.

- ضرورة التزام المنزل عند الشعور بالحمى أو السعال.

- الاتصال بالخط الساخن، على رقم 105 عند الإصابة بضيق التنفس مصحوبا بحمى أو سعال.

- تجنب الاحتكاك بالمصابين أو بالحالات المشتبه في إصابتها.

- تناول الأطعمة المقوية للمناعة.

نصائح عند ركوب المواصلات

- حافظ على مسافة متر على الأقل بينك وبين الآخرين.

- إذا شعرت بأعراض ارتفاع درجة الحرارة أو التعب والإرهاق أثناء المواصلات حاول النزول، وقم بتغطية الفم والأنف، ثم توجه للمنزل لطلب المساعدة.

- تجنب لمس الأسطح والحركة الكثيرة داخل المواصلات.

- تجنب استخدام المواصلات العامة قدر الإمكان، واستبدالها بالمشي أو قيادة السيارة إن أمكن.

نصائح عند طلب ديليفري في المنزل

- تجنب استلام المشتريات باليد مباشرة واطلب من رجل الدليفري تركها على باب المنزل، ثم التقط عبوة الوجبات الجاهزة أو المنتجات بالقفازات.

- حال طلب الطعام، ابدأ بإزالة العبوة الخارجية وضع الطعام على طبق ثم تخلص من القفازات واغسل يديك جيدًا قبل الجلوس لتناول الطعام.

- إذا كنت تتناول الطعام في سيارتك افتح باب السيارة بنفسك بدلُا من جعل رجل الدليفري يلمس المقبض.

- اغسل المنتجات التي اشتريتها بالماء والصابون إن أمكن.

- حاول قدر الإمكان إعطاء رجل الدليفري المبلغ المطلوب كاملا دون انتظار باقي المال تجنبَا للعدوى.

- احرص على غسل اليدين قبل وبعد استلام مشترياتك.

إرشادات للأشخاص المخالطين لحالات مصابة بفيروس كورونا

- عدم التواجد بغرفة العزل وفي حالة ضرورة الاختلاط مع الشخص المعزول.. حافظ على مسافة 2 متر بينك وبين المريض.

- استخدام غرفة نوم وحمام منفصل لباقي أفراد الأسرة إن أمكن.

- منع الزيارات تماما.

- ارتداء الكمامة في حالة الاختلاط مع الشخص المعزول ورميها في كيس مغلق بعدها.

- تغطية الفم والأنف بمنديل في حالة السعال والعطس والتخلص منه فورا بكيس مغلق.

- غسل اليدين بالمياه والصابون باستمرار لمدة 20 ثانية وتنظيفها بمطهر كحولي.

- عدم لمس العين والفم والأنف حتى لو الأيدي مغسولة.

- عدم مشاركة الأدوات الشخصية مثل الأطباق والأكواب والفوط وتنظيفها بالمياه والصابون.

إرشادات التعامل مع كبار السن

- حافظ على مسافة آمنة وتجنب التواصل الجسدي، كالاحتضان والمصافحة.

- عدم مشاركة الطعام أو الأدوات معهم.

- التأكد من أن غرف كبار السن نظيفة وجيدة التهوية.

- إذا كنت مريضا امتنع عن التعامل مع كبار السن.

- الحرص على تقديم وجبات صحية ومتوازنة لهم.

- ممارسة الرياضة بانتظام، والحصول على قسط كاف من النوم.

- منع التجمعات الاجتماعية في المنزل أو زيارة الآخرين.

نصائح عند استخدام ماكينة الـATM

- الحرص على ترك مسافات متباعدة بين العميل والآخر.

- استخدام المطهر الكحولي لتعقيم اليدين قبل استخدام الماكينة وعقب الانتهاء من استخدامها.

- استخدام منديل عند الضغط على الأزرار والتخلص منه عقب الانتهاء.

- الحرص على ارتداء الماسك في حالة انتظار الدور.

نصائح للتغلب على الذعر من فيروس كورونا أثناء فترة التواجد بالمنزل

- الحصول على قسط جيد من النوم.

- ممارسة التمارين الرياضية.

- التقارب الأسري وممارسة أنشطة مشتركة مع أفراد الأسرة.

- ممارسة تمارين التنفس والتأمل البسيطة لأنها تساعد على الهدوء النفسي.

- التواصل مع الأصدقاء ودائرة المعارف عبر الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي.

نصائح للحامل للوقاية من فيروس كورونا

- المداومة على غسل الأيدي بانتظام بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية.

- ترك مسافة آمنة بينها وبين الآخرين، فيما لا يقل عن متر.

- تجنب فرك العين، ولمس الفم والأنف.

- وضع منديل أثناء العطس أو السعال، والتخلص منه على الفور.

- طلب الرعاية الطبية مبكرا حال الشعور بضيق في التنفس أو الإصابة بالحمى أو السعال.